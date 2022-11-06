В Иглинском районе Башкирии пропавших детей нашли в багажнике автомобиля

14:12, 06 ноя 2022

В воскресенье утром интернет облетела информация о троих пропавших в Иглино детях. Сообщалось, что дети 5, 10 и 12 лет, все из одной семьи, ушли из дома накануне поздно вечером. К поискам, организованным полицией, подключились волонтеры.







Дети нашлись в неожиданном месте. Их обнаружили ... в багажнике автомашины. Подробности в соцсетях написал председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



— В 12.30 дети были найдены в багажнике а/м (ВАЗ-2112), припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек».

«Когда мальчишек обнаружили, они спокойно спали. К счастью, они живы и в медпомощи не нуждаются» — отметил один из спасателей.





«Ребята, кто участвовал, огромные молодцы! В несколько групп прочесали большие территории! И те, кто чуть позже присоединился и звонил огромное спасибо! Отдельно благодарим сотрудников полиции, которые и нашли мальчишек!» - написал руководитель поискового движения Павел Нестеров.

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