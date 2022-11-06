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В Уфе загорелась железнодорожная станция «Бензин»

В Уфе загорелась железнодорожная станция «Бензин»

14:17, 06 ноя 2022

В уфимской Черниковке загорелась железнодорожная станция «Бензин». Видео с места пожара опубликовали местные жители в социальных сетях сегодня, 6 ноября. 

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:11. Ж/д станцию охватил сильный дым. Предварительно установлено, что загорелся мазут. 



На тушение подано 5 стволов РСК-50 и 2 ствола ГПС-600. В 12:56 открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров. К тушению привлечено 9 единиц техники и 30 человек. 

— Причина пожара устанавливается, на месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, — рассказали в МЧС.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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