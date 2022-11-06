В Федоровском районе Башкирии утонул провалившийся под лед 8-летний мальчик
22:28, 06 ноя 2022
В Федоровском районе сегодня, 6 ноября, в пруду утонул восьмилетний мальчик, провалившись под лед. Он играл с сестрой в 15 метрах от берега без присмотра взрослых.
Сестра попыталась помочь мальчику выбраться и, когда не смогла это сделать, побежала домой за родителями. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Его тело нашли водолазы на двухметровой глубине, сообщил глава госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Ранее сообщалось о том, что в Федоровском районе Башкирии водитель ВАЗ-2111 погиб, опрокинувшись в реку Ашкадар. Назначено судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, что стало истинной причиной смерти мужчины. Известно, что он водительских прав не имел.