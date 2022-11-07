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Число погибших в аварии с грузовиком в Чекмагушевском районе Башкирии возросло до 5

Число погибших в аварии с грузовиком в Чекмагушевском районе Башкирии возросло до 5

09:49, 07 ноя 2022

В Башкирии число погибших в ДТП в Чекмагушевском районе возросло до пяти. Об этом в соцсетях сообщил глава района Реканс Ямалеев.

Напомним, поздно вечером 5 ноября на 64 км дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravelle и грузовик МАЗ. В результате четыре человека скончались от полученных травм на месте, еще один позже скончался в больнице.

Также в аварии пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим продолжают оказывать медпомощь.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии смерть
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