Житель Белорецка избил соседа за возвращение из зоны боевого слаживания

14:18, 07 ноя 2022

Житель Белорецка избил своего соседа за то, что тот вернулся с мест боевого слаживания, сообщает «Мой Башкортостан».



Как рассказали другие жильцы дома, потерпевшего в рамках частичной мобилизации призвали для участия в СВО. Боевое слаживание он проходил в Казани и уже готовился отправиться на передовую, когда по поводу военнослужащего по просьбе предприятия, где он трудился, было принято решение вернуть его домой, так как он был незаменим на рабочем месте.







Произошедшее крайне не понравилось жителю соседней квартиры. Его возмутило, что пока других бойцов отправляют служить, других от призыва защищают предприятия. Мужчина выждал демобилизованного соседа и решил выместить злобу на нем, избив его и записав все произошедшее на видео.





Со слов родственников избитого, добиться принятия соответствующих мер от правоохранителей у них не получается, нападавший не понес наказания. Кроме того, соседи агрессивного белоречанина рассказали, что сам он отправляться в зону СВО по какой-то причине желанием не горит.

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Фото: скриншот видео