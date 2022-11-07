Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Белорецка избил соседа за возвращение из зоны боевого слаживания

Житель Белорецка избил соседа за возвращение из зоны боевого слаживания

14:18, 07 ноя 2022

Житель Белорецка избил своего соседа за то, что тот вернулся с мест боевого слаживания, сообщает «Мой Башкортостан».

Как рассказали другие жильцы дома, потерпевшего в рамках частичной мобилизации призвали для участия в СВО. Боевое слаживание он проходил в Казани и уже готовился отправиться на передовую, когда по поводу военнослужащего по просьбе предприятия, где он трудился, было принято решение вернуть его домой, так как он был незаменим на рабочем месте.



Произошедшее крайне не понравилось жителю соседней квартиры. Его возмутило, что пока других бойцов отправляют служить, других от призыва защищают предприятия. Мужчина выждал демобилизованного соседа и решил выместить злобу на нем, избив его и записав все произошедшее на видео.


Со слов родственников избитого, добиться принятия соответствующих мер от правоохранителей у них не получается, нападавший не понес наказания. Кроме того, соседи агрессивного белоречанина рассказали, что сам он отправляться в зону СВО по какой-то причине желанием не горит.

Читайте также:

Житель Белорецка, обвиняемый в доведении до самоубийства подруги, получил штраф и условный срок
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецк происшествия драка
Читайте также

В Баймаке мобилизовали единственного на весь район акушера-гинеколога
Здравоохранение в Башкирии
В Баймаке мобилизовали единственного на весь район акушера-гинеколога
Происшествие в Стерлитамаке: мужчина до смерти избил жену застав ее с любовником
Происшествия в Башкирии
Происшествие в Стерлитамаке: мужчина до смерти избил жену застав ее с любовником
Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания
Политика в Башкирии
Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания
Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии
Общество в Башкирии
Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: