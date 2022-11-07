Стали известны подробности гибели мальчика из Федоровского района Башкирии, утонувшего на глазах у сестры

15:06, 07 ноя 2022

Стали известны новые подробности трагического инцидента в деревне Ключевка Федоровского района Башкирии. Сегодня, 7 ноября, ими поделились в Следственном комитете республики. Напомним, накануне вечером на пруду в деревне ушел под лед восьмилетний ребенок, спасти его не удалось. По данному факту следователи проводят проверку.







— По предварительным данным, вечером 6 ноября восьмилетний мальчик вместе с тринадцатилетней сестрой вышли из дома и направились на ферму, где находилась на работе их мать, — сообщили в СК. — Решив сократить путь, дети пошли через водоем по замерзшему льду. Под нагрузкой лед провалился, оба ребенка упали в воду.



Девочка начала звать на помощь, рассказали в следкоме, на ее голос прибежал местный житель, который вызволил ее из воды. Спасти брата не удалось — его тело впоследствии достали водолазы Госкомитета Башкирии по ЧС.



В СК сообщили, что в рамках доследственной проверки осмотрели место происшествия, опросили родителей и очевидцев, а также изучили место происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.





В Госкомитете по ЧС ранее сообщали о том, что перед инцидентом дети играли в 15 метрах от берега. Об этом же сегодня в рамках оперативки в ЦУР рассказывал руководитель ведомства Фарит Гумеров.

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Фото: МЧС по РБ