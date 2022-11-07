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В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили медведицу и трех медвежат

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили медведицу и трех медвежат

18:38, 07 ноя 2022

В Кигинском районе неизвестные убили медведицу, трех медвежат и кабана. Следы происшествия обнаружили местные охотники с 4 на 5 ноября.



По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Камиля Биргулиева, сейчас ведутся следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной добыче. За данное преступление грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.


года рождения, за исключением случаев добычи медведей в целях устранения угрозы для жизни и здоровья человека, а для медведей в возрасте менее одного года – изъятия из естественной природной среды с целью сохранения их жизни с обязательным последующим получением соответствующих разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

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Источник: gtrk.tv
Фото: минэкологии Башкирии
Теги: Кигинский район происшествия браконьер
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