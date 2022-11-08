В Чишминском районе Башкирии в ДТП погиб пенсионер
09:08, 08 ноя 2022
В Башкирии пенсионер погиб из-за съезда машины в кювет. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в ГИБДД республики.
По данным ведомства, трагедия произошла в Чишминском районе на 28-м километре дороги Чишмы — Аксеново — Киргиз — Мияки. 63-летний местный житель за рулем Toyota RAV4 ехал со стороны Давлеканово в Чишмы. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. От травм мужчина погиб на месте. Его водительский стаж составлял 44 года. В ГИБДД выясняют причины случившегося.
— Чаще всего такие ситуации имеют место на узких дорогах при обгоне и других маневрах. Зачастую поводом служат и действия самих водителей. Стремясь вернуться на проезжую часть, они обычно сбрасывают газ и резко поворачивают колеса в сторону дороги, — предупредили водителей в ведомстве.
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