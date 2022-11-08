В Уфе загорелось здание Никольской вокзальной церкви

09:12, 08 ноя 2022

Сегодня, 8 ноября, в 4:25 на улице Вокзальной загорелась Никольская вокзальная церковь. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пострадавших нет.



По прибытию на место пожарных происходило задымление из окон двухэтажного здания. На тушение подано 4 ствола. В 05:01 горение в кабинетах на первом этаже локализовано на площади 50 кв.метров. В 05:10 открытое горение ликвидировано.







Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.



К тушению пожара привлечено 34 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 23 человека и 9 единиц техники.



Ранее сообщалось о том, что в уфимской Черниковке загорелась железнодорожная станция «Бензин». Видео с места пожара опубликовали местные жители в социальных сетях

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Фото: МЧС по РБ