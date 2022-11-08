В Башкирии на рабочем месте погибла 46-летняя работница Учалинского ГОКа

11:21, 08 ноя 2022

В Башкирии в дробильном отделении обогатительной фабрики «Учалинского ГОКа» погибла 46-летняя работница. Ее затянуло в конвейер. Инцидент произошел 6 ноября. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.







– Во время выполнения работ по очистке конвейера рукоятка скребка попала между лентой и поддерживающим роликом. В результате правая рука машиниста оказалась зажатой между ними, а левая повисла на черенке скребка, которым женщину прижало к движущейся ленте конвейера, – передали в ведомстве.



От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас расследованием ее гибели занимается Гострудинспекция. Там выяснят обстоятельства и причины случившегося.

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