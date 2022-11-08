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В Дуванском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажирка

В Дуванском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажирка

15:19, 08 ноя 2022

ДТП с двумя пострадавшими произошло в Дуванском районе 8 ноября, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

На дороге Кропачево-Месягутово-Ачит 40-летний мужчина на Chevrolet Lanos вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель и его 36-летняя пассажирка.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что пьяный житель Дуванского района Башкирии похитил своего знакомого и расправился с ним возле озера.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дуванский район происшествия аварии
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