В Стерлитамаке столкнулись пассажирский автобус и фура: пострадали 2 человека

20:13, 08 ноя 2022

Сегодня, 8 ноября, вечером в Стерлитамаке в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Как рассказали в ведомстве, столкнулись маршрутный автобус марки “НефАЗ” и “КАМАЗ”.



Предварительно в автобусе находились 10 человек. В результате аварии пострадали водитель и кондуктор. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.



Силы и средства МЧС России выехали на место, деблокирование не потребовалось, розлива топлива нет.



Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии школьники вынуждены ждать школьный автобус на помойке.



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Фото: МЧС по РБ