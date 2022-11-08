В Стерлитамаке столкнулись пассажирский автобус и фура: пострадали 2 человека
20:13, 08 ноя 2022
Сегодня, 8 ноября, вечером в Стерлитамаке в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Как рассказали в ведомстве, столкнулись маршрутный автобус марки “НефАЗ” и “КАМАЗ”.
Предварительно в автобусе находились 10 человек. В результате аварии пострадали водитель и кондуктор. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Силы и средства МЧС России выехали на место, деблокирование не потребовалось, розлива топлива нет.
Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии школьники вынуждены ждать школьный автобус на помойке.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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