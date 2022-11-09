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В Уфе 64-летний мужчина погиб при пожаре в садовом доме

В Уфе 64-летний мужчина погиб при пожаре в садовом доме

09:29, 09 ноя 2022

64-летний мужчина погиб в результате пожара в садовом доме в Уфе. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

Сообщение о возгорании деревянного дома поступило 9 ноября в 00:59. В 01:26 спасатели потушили открытый огонь. Во время тушения и разбора завалов на месте пожара было обнаружено тело мужчины.



Причины пожара выясняются, на месте происшествия работает дознаватель МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Уфимском районе случился пожар в ангаре, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Огонь вспыхнул после 5 утра, спасателей вызвали в 5:26. Речь идет о здании складского назначения в поселке Аэропорт на улице Станция Уршак.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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