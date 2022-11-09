В Салавате больше недели назад из дома вышел 33-летний мужчина и пропал

09:37, 09 ноя 2022

В Салавате начались поиски 33-летнего Артура Сафарова. По словам волонтеров отряда «Отклик», мужчина ушел из дома 2 ноября. С тех пор о нем не было никакой информации.



Приметы пропавшего: рост 168 см, телосложение - худощавое, короткие темные волосы, карие глаза.



Был одет в серую шапку, синюю куртку, черные ботинки и синие джинсы.



Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните по телефону: 102 и 8 987 106 06 01.



Ранее сообщалось о том, что в Салавате тепловоз на скорости снес легковушку.



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Фото: Отклик