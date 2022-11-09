В Салавате больше недели назад из дома вышел 33-летний мужчина и пропал
09:37, 09 ноя 2022
В Салавате начались поиски 33-летнего Артура Сафарова. По словам волонтеров отряда «Отклик», мужчина ушел из дома 2 ноября. С тех пор о нем не было никакой информации.
Приметы пропавшего: рост 168 см, телосложение - худощавое, короткие темные волосы, карие глаза.
Был одет в серую шапку, синюю куртку, черные ботинки и синие джинсы.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните по телефону: 102 и 8 987 106 06 01.
Ранее сообщалось о том, что в Салавате тепловоз на скорости снес легковушку.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: Отклик