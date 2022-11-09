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Житель Буздякского района Башкирии избил свою 62-летнюю любовницу, сжег ее дом и угнал машину

Житель Буздякского района Башкирии избил свою 62-летнюю любовницу, сжег ее дом и угнал машину

11:24, 09 ноя 2022

Полиция завела уголовное дело на 46-летнего жителя Буздякского района. Как сообщает пресс-служба МВД, мужчину обвиняют сразу по трем статьям УК: угон машины, угрозы убийством и повреждение чужого имущества. Причем все это он сделал по отношению к своей «возлюбленной».



В полицию 62-летняя женщина обратилась сама. Она рассказала, что во время банкета у них возник конфликт: жительница обвинила мужчину в том, что он сидит у нее на шее, а тот разозлился из-за ревности. В какой-то момент он не выдержал и стал угрожать знакомой ножом, а после избил женщину, однако ей все же удалось сбежать и спрятаться у соседей. Разгневанный мужчина, оставшись в доме в одиночестве, замкнул проводку и опрокинул обогреватели, чтобы устроить пожар. Но и на этом он не остановился: обвиняемый украл также ключи от машины хозяйки и уехал на ней. Когда потерпевшая вызвала пожарных, ее жилище уже догорало: после тушения от дома не осталось ничего, кроме одной стены.


Стоит отметить, что до этого случая мужчина даже успел обокрасть свою любовницу, за что был судим, однако урок он не усвоил. Поджигателя заключили под стражу, разбирательства по делу продолжаются.

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Источник: proural.info
Теги: Буздякский район происшествия суд уголовное дело
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