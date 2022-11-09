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Названа одна из версий причин пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе

Названа одна из версий причин пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе

15:02, 09 ноя 2022

Причиной крупного пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе мог стать поджог. Об этом со ссылкой на осведомленного источника сообщил UFA.AIF.RU.



В МЧС рассказали, что провели проверку по факту пожара в комплексе и передали материалы в МВД Башкирии. В правоохранительном ведомстве тем временем заявили, что проводят уже свою доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар в первом корпусе ТЦ «Меркурий» вспыхнул вечером 9 сентября. Предположительно, сначала возгорание возникло на третьем этаже, а затем перенеслось на крышу и соседнее здание комплекса. Спасатели полностью ликвидировали пожар спустя 36 часов. Погибших и пострадавших в инциденте не было.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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