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Завершены поиски подростков, пропавших накануне в Иглинском районе Башкирии

Завершены поиски подростков, пропавших накануне в Иглинском районе Башкирии

20:03, 09 ноя 2022

Найдены трое подростков, пропавших вечером 7 ноября в Иглинском районе. Об этом сообщается в группе «Башрегионспас» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдены, живы», - говорится в сообщении.

Волонтеры не раскрывают обстоятельств случившегося.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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