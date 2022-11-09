Завершены поиски подростков, пропавших накануне в Иглинском районе Башкирии

20:03, 09 ноя 2022

Найдены трое подростков, пропавших вечером 7 ноября в Иглинском районе. Об этом сообщается в группе «Башрегионспас» в соцсети «ВКонтакте».



«Найдены, живы», - говорится в сообщении.



Волонтеры не раскрывают обстоятельств случившегося.

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