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В центре Уфы на дороге загорелась машина детского такси

В центре Уфы на дороге загорелась машина детского такси

10:05, 10 ноя 2022

Сегодня, 10 ноября, в Уфе на улице Заки Валиди загорелся автомобиль. Как сообщили очевидцы, на машине изображен логотип службы такси и персонажи мультфильмов, из чего можно сделать вывод, что авто может принадлежать детской службе перевозок.

Как сообщили в МЧС, капот «Лады-Весты» загорелся около девяти утра прямо на проезжей части. Это случилось на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой в ходе движения автомобиля. Хозяин находится на месте, пострадавших нет.

За подробностями мы обратились в ГИБДД Башкирии. Как только получим ответ, опубликуем его на сайте.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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