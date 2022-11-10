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На трассе М5 в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием грузовика (ВИДЕО)

На трассе М5 в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием грузовика (ВИДЕО)

11:06, 10 ноя 2022

ДТП с погибшим произошло в Иглинском районе утром 10 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 1505 км трассы М5 столкнулись Lada Largus под управлением 54-летнего водителя и грузовой Volvo, за рулём которого был 39-летний мужчина. После столкновения c грузовиком Lada съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. У погибшего изъята кровь на исследование для определения состояния опьянения.



Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что  в Иглинском районе: на трассе М-5 столкнулись Hyundai Creta и отечественный ВАЗ 2112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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