На трассе М5 в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием грузовика (ВИДЕО)

11:06, 10 ноя 2022

ДТП с погибшим произошло в Иглинском районе утром 10 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На 1505 км трассы М5 столкнулись Lada Largus под управлением 54-летнего водителя и грузовой Volvo, за рулём которого был 39-летний мужчина. После столкновения c грузовиком Lada съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. У погибшего изъята кровь на исследование для определения состояния опьянения.





Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе: на трассе М-5 столкнулись Hyundai Creta и отечественный ВАЗ 2112.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии