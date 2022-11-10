На трассе М5 в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием грузовика (ВИДЕО)
11:06, 10 ноя 2022
ДТП с погибшим произошло в Иглинском районе утром 10 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.
На 1505 км трассы М5 столкнулись Lada Largus под управлением 54-летнего водителя и грузовой Volvo, за рулём которого был 39-летний мужчина. После столкновения c грузовиком Lada съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. У погибшего изъята кровь на исследование для определения состояния опьянения.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе: на трассе М-5 столкнулись Hyundai Creta и отечественный ВАЗ 2112.