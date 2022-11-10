В Уфе девушка застряла вниз головой в кирпичной трубе

13:56, 10 ноя 2022

29-летняя жительница Уфы упала вниз головой в кирпичную трубу и застряла там на двухметровой глубине. Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города, девушка пыталась вытащить из трубы свой телефон, который она туда каким-то образом уронила.



Инцидент произошел в 4 утра на улице Короленко. Экстренные службы вызвала подруга уфимки.



Спасателям удалось вызволить девушку. К счастью, все обошлось без серьезных травм. Судьба смартфона же осталась тайной.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе пешеход на "зебре" попал под колеса "Лады" (ВИДЕО). В результате аварии 62-летний пешеход был госпитализирован.



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Фото: МЧС по РБ