Житель Уфы закидал продавцов в магазине виноградом за то, что те помешали ему украсть спиртное (ВИДЕО)

10:56, 11 ноя 2022

В сети появилось видео с камер наблюдения одного из уфимских продуктовых, роликом поделился Mash Batash. Как гласит предыстория записи, все началось с того, что посетитель магазина пытался незаметно украсть оттуда бутылку водки для вечернего застолья, однако что-то пошло не так и вор попался.





Произошедшее крайне огорчило уфимца и привело его ярость. На кадрах видно, как мужчина сперва ударяет сотрудницу по спине, а затем толкает в нее тележку, после чего девушка отходит в другую часть магазина. Проходившая рядом пожилая посетительница магазина пытается вразумить разъяренного горе-вора, однако тот не обращает на ее слова внимания.



Дальше в ход мужчина пускает оказавшийся под рукой виноград и швыряет несколько веток с ягодами прямо в сотрудниц. Те, чтобы выгнать неадеквата из магазина, берут в руки швабру. Мужчина сперва немного отходит, а после начинает закидывать продавщиц стопками продуктовых корзин. Далее обиженный и оставшийся без водки мужчина покидает супермаркет.





На место тем временем подоспела полиция, однако к моменту приезда правоохранителей след воришки уже простыл.

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Фото: скриншот видео