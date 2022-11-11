Пьяный житель Федоровского района Башкирии убил собственную мать ее же ножом

11:04, 11 ноя 2022

Житель Федоровского района Башкирии расправился с собственной матерью.



По данным суда, трагедия произошла в августе 2022 года в одном из сел на территории Федоровского района республики. Пьяный сельчанин повздорил с матерью и начал ей угрожать. Пытаясь защититься, женщина схватила кухонный нож, но несколько раз ударил ее черенком от лопаты. После этого он выхватил нож и добил им мать. Женщина умерла от кровопотери и ушибов.







Во время заседания мужчина признал вину, но показания давать отказался. По совокупности ранее совершенных преступлений и убийства гражданина приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима.



Ранее стали известны подробности гибели мальчика из Федоровского района Башкирии, утонувшего на глазах у сестры.

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