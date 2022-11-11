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В Татышлинском районе Башкирии погиб водитель опрокинувшись в реку

В Татышлинском районе Башкирии погиб водитель опрокинувшись в реку

12:05, 11 ноя 2022

Автомобиль опрокинулся и перевернулся в речку д. Ялгызнарат в Татышлинском районе Башкирии.  

10 ноября 2022 года в 10:30 в Главное управление МЧС России по Республики Башкортостан поступило сообщение о том, что нужна помощь сотрудников МЧС России для извлечения опрокинувшегося автомобиля УАЗ из речки Ялгызнарат.  



По предварительным данным водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в речку, которая протекает посередине деревни. При извлечении автомобиля из реки, в салоне, к сожалению, обнаружен погибший мужчина, 1976 г.р. Произведено его деблокирование. 

Сотрудниками ГИБДД проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия
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