В Башкирии в селе Караидель пострадал водитель легковушки съехав в кювет

10:21, 12 ноя 2022

В селе Караидель Караидельского района на улице Ленина 60-летний местный житель, управляя "Датсун ОН-ДО", не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения.



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, водитель с различными травмами был госпитализирован.



Авария произошла вчера, 11 ноября, около шести часов вечера.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии столкнулись 2 катера, есть пострадавший. Известно, что в момент происшествия на двух лодках «BESTER-480 open» и «Амур» находили пять человек. Пострадал 33-летний мужчина, которого после оказания медицинской помощи отпустили домой.



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Фото: ГИБДД по РБ