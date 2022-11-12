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В Башкирии в селе Караидель пострадал водитель легковушки съехав в кювет

В Башкирии в селе Караидель пострадал водитель легковушки съехав в кювет

10:21, 12 ноя 2022

В селе Караидель Караидельского района на улице Ленина 60-летний местный житель, управляя "Датсун ОН-ДО", не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, водитель с различными травмами был госпитализирован.

Авария произошла вчера, 11 ноября, около шести часов вечера.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии столкнулись 2 катера, есть пострадавший. Известно, что в момент происшествия на двух лодках «BESTER-480 open» и «Амур» находили пять человек. Пострадал 33-летний мужчина, которого после оказания медицинской помощи отпустили домой. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия Караидель аварии
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