Под Уфой 11 ноября пропала 12-летняя девочка

10:43, 12 ноя 2022

В селе Миловке Уфимского района Башкирии пропала 12-летняя Анна Абдрашитова. 11 ноября она ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».



Приметы пропавшей: рост – 168 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза.



Была одета в черную стеганую куртку до колен, темно-синюю юбку, черные колготки и белые ботинки.



Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят повозить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.

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Фото: БашРегионСпас