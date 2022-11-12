Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белорецком районе Башкирии без вести пропала 42-летняя женщина

В Белорецком районе Башкирии без вести пропала 42-летняя женщина

14:05, 12 ноя 2022

22 октября 2022 года в селе Улу-Елга женщина вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не известно.



В Белорецком районе без вести пропала 42-летняя уроженка села Серменево Ляля Муратова.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 22 октября 2022 года в селе Улу-Елга женщина вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Ее приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения.


Была одета: шапка белого цвета с помпоном, куртка синего цвета до колен, джинсы синего цвета.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении женщины, просим сообщить в Отдел МВД России по Белорецкому району по адресу: город Белорецк, улица Точисского, 6, или по телефонам: 02, 8 (34792) 3-33-02, 4-01-86.

Читайте также:

В Белорецком районе Башкирии матерям двух участников СВО привезли дрова
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Белорецкий район происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропала несовершеннолетняя жительница Ишимбая Карина Зайцева
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала несовершеннолетняя жительница Ишимбая Карина Зайцева
В Башкирии вышла из дома и не вернулась 35-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии вышла из дома и не вернулась 35-летняя женщина
В Башкирии без вести пропала женщина со шрамами на руках
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропала женщина со шрамами на руках
В Салавате пропала без вести 36-летняя Лейсан Худайгулова
Происшествия в Башкирии
В Салавате пропала без вести 36-летняя Лейсан Худайгулова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: