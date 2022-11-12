В Белорецком районе Башкирии без вести пропала 42-летняя женщина

14:05, 12 ноя 2022

22 октября 2022 года в селе Улу-Елга женщина вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не известно.







В Белорецком районе без вести пропала 42-летняя уроженка села Серменево Ляля Муратова.



Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 22 октября 2022 года в селе Улу-Елга женщина вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не известно.



Ее приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения.





Была одета: шапка белого цвета с помпоном, куртка синего цвета до колен, джинсы синего цвета.



Граждан, располагающих сведениями о местонахождении женщины, просим сообщить в Отдел МВД России по Белорецкому району по адресу: город Белорецк, улица Точисского, 6, или по телефонам: 02, 8 (34792) 3-33-02, 4-01-86.

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