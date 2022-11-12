Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе водитель иномарки наехал на 8-летнего мальчика

В Уфе водитель иномарки наехал на 8-летнего мальчика

14:11, 12 ноя 2022

В Уфе пострадал 8-летний мальчик после наезда иномарки. Случай произошел вчера, 11 ноября.

Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД по России по Уфе, в пятом часу вечера 40-летний мужчина на Mitsubishi Lancer, следуя в сторону улицы Кольцевой, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины, в неустановленном для этого месте.

В результате происшествия мальчик с различными травмами был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе 53-летний местный житель незаметно проник на охраняемую парковку по улице Фронтовых бригад и угнал пассажирский автобус “Lotos”.

Читайте также:

Житель Уфы закидал продавцов в магазине виноградом за то, что те помешали ему украсть спиртное (ВИДЕО)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

Житель Уфы угнал с платной парковки пассажирский автобус (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
Житель Уфы угнал с платной парковки пассажирский автобус (ВИДЕО)
ДТП в Уфе: водитель за рулем KIA Ceed наехал на 13-летнего мальчика
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: водитель за рулем KIA Ceed наехал на 13-летнего мальчика
В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей
В Башкирии водитель Лады наехал на электросамокатчика
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Лады наехал на электросамокатчика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: