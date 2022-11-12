В Уфе водитель иномарки наехал на 8-летнего мальчика
14:11, 12 ноя 2022
В Уфе пострадал 8-летний мальчик после наезда иномарки. Случай произошел вчера, 11 ноября.
Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД по России по Уфе, в пятом часу вечера 40-летний мужчина на Mitsubishi Lancer, следуя в сторону улицы Кольцевой, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины, в неустановленном для этого месте.
В результате происшествия мальчик с различными травмами был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе 53-летний местный житель незаметно проник на охраняемую парковку по улице Фронтовых бригад и угнал пассажирский автобус “Lotos”.
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