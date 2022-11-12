Житель Давлекановского района Башкирии избил знакомого, который позже скончался в больнице

17:41, 12 ноя 2022

В Давлекановском районе 28-летний местный житель обвиняется в причинении смерти знакомому. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.







В ночь на 4 ноября компания из трех мужчин распивала алкоголь. Когда один из мужчин ушел, между 56-летним хозяином дома и 28-летним гостем произошла ссора на почве разногласий на тему отбывания наказания в исправительных колониях.



Обвиняемый избил мужчину руками и ногами, после чего ушел. На следующий день родственник потерпевшего зашел навестить его и, увидев пожилого мужчину в тяжелом состоянии, вызвал скорую помощь. От полученных травм потерпевший скончался.





Обвиняемый признал вину. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.



Подозреваемый был заключен под стражу.

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