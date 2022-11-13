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В башкирском городе Нефтекамск неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В башкирском городе Нефтекамск неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

11:14, 13 ноя 2022

Сегодня около часа ночи на ул.Ленина г. Нефтекамск неустановленный водитель совершил наезд на 61-летнюю жительницу Янаульского района и скрылся с места ДТП. В результате сильного удара женщина скончалась. 



Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд. Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефону: 8(347) 235-84-02.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске скончался известный по всей республике актер-аниматор. По предварительной информации, Радик Ганиев мог уйти из жизни из-за проблем с сердцем.

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Источник: ГИБДД по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия ДТП смерть
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