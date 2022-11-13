В башкирском городе Нефтекамск неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
11:14, 13 ноя 2022
Сегодня около часа ночи на ул.Ленина г. Нефтекамск неустановленный водитель совершил наезд на 61-летнюю жительницу Янаульского района и скрылся с места ДТП. В результате сильного удара женщина скончалась.
Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд. Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефону: 8(347) 235-84-02.
Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске скончался известный по всей республике актер-аниматор. По предварительной информации, Радик Ганиев мог уйти из жизни из-за проблем с сердцем.
Источник: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии объявили в розыск водителя, насмерть сбившего пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии неизвестный водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся
Происшествия в Башкирии
ДТП в Мечетлинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся