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В Зианчуринском районе Башкирии после пожара в доме нашли тело женщины

В Зианчуринском районе Башкирии после пожара в доме нашли тело женщины

11:21, 13 ноя 2022

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.

По предоставленным данным, возгорание началось в жилом доме на улице Победы. Когда спасатели прибыли на место ЧП, что пожар уже перестал распространяться. В результате огнем было повреждено имущество. 



В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Однако известно, что погибшей выдавали извещатель, который она не установила.

Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии простились с погибшим на Украине добровольцем батальона имени Шаймуратова. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия пожар смерть
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