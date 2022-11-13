В Зианчуринском районе Башкирии после пожара в доме нашли тело женщины
11:21, 13 ноя 2022
В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.
По предоставленным данным, возгорание началось в жилом доме на улице Победы. Когда спасатели прибыли на место ЧП, что пожар уже перестал распространяться. В результате огнем было повреждено имущество.
В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Однако известно, что погибшей выдавали извещатель, который она не установила.
Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии простились с погибшим на Украине добровольцем батальона имени Шаймуратова.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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