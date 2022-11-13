В Зианчуринском районе Башкирии после пожара в доме нашли тело женщины

11:21, 13 ноя 2022

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.



По предоставленным данным, возгорание началось в жилом доме на улице Победы. Когда спасатели прибыли на место ЧП, что пожар уже перестал распространяться. В результате огнем было повреждено имущество.







В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Однако известно, что погибшей выдавали извещатель, который она не установила.



Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии простились с погибшим на Украине добровольцем батальона имени Шаймуратова.

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Фото: МЧС по РБ