В Уфе из окна выпал двухлетний ребенок из неблагополучной семьи

16:45, 13 ноя 2022

В Уфе двухлетний ребенок выпал из окна. Он остался жив, но получил травмы. Об инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.



13 ноября около 13:10 очевидцы сообщили, что на улице Свободы из окна выпал ребенок. Уточняется, что это был третий этаж из четырех. Он получил травмы и был доставлен в больницу.







— По предварительным данным, малыш играл у открытого окна и случайно облокотился на москитную сетку, интуитивно приняв ее за стойкое ограждение, — говорится в сообщении УГЗ.



Известно, что ребенок рос в неблагополучной семье. Родители в момент происшествия были дома.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель иномарки наехал на 8-летнего мальчика.

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