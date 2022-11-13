В Уфе из окна выпал двухлетний ребенок из неблагополучной семьи
16:45, 13 ноя 2022
В Уфе двухлетний ребенок выпал из окна. Он остался жив, но получил травмы. Об инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
13 ноября около 13:10 очевидцы сообщили, что на улице Свободы из окна выпал ребенок. Уточняется, что это был третий этаж из четырех. Он получил травмы и был доставлен в больницу.
— По предварительным данным, малыш играл у открытого окна и случайно облокотился на москитную сетку, интуитивно приняв ее за стойкое ограждение, — говорится в сообщении УГЗ.
Известно, что ребенок рос в неблагополучной семье. Родители в момент происшествия были дома.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель иномарки наехал на 8-летнего мальчика.
Источник:
ufa1.ru
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