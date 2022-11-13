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В Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали

В Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали

16:49, 13 ноя 2022

Сегодня, 13 ноября. в Бирском районе произошла авария, в которой погиб один человек, пятерых госпитализировали в больницу.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на 95 километре автодороги Уфа - Янаул столкнулись три автомобиля «Хундай Элантра», «Киа Рио» и «Хундай Акцент». В результате водитель «Хундая» от полученных травм скончался на месте. Пятерых пострадавших из разных автомобилей отправили в больницу.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что В Бирском районе Башкирии Мерседес врезался в электроопору и загорелся, есть жертвы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бирский район происшествия аварии смерть
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