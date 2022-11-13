В Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали
16:49, 13 ноя 2022
Сегодня, 13 ноября. в Бирском районе произошла авария, в которой погиб один человек, пятерых госпитализировали в больницу.
Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на 95 километре автодороги Уфа - Янаул столкнулись три автомобиля «Хундай Элантра», «Киа Рио» и «Хундай Акцент». В результате водитель «Хундая» от полученных травм скончался на месте. Пятерых пострадавших из разных автомобилей отправили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.