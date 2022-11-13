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В Уфе во время розыгрыша автомобиля в ТЦ произошла давка

В Уфе во время розыгрыша автомобиля в ТЦ произошла давка

16:54, 13 ноя 2022

Жительница Уфы Алсу С. опубликовала в социальных сетях кадры давки в ТРЦ «Планета», где накануне, 12 ноября, проходил розыгрыш автомобиля.

Анонс акции проходил несколько месяцев, покупатели регистрировали свои чеки после покупок, чтобы выиграть Hyundai Solaris. Всех пригласили на розыгрыш в 16:00 в зону фудкорта.

Судя по опубликованным кадрам, народ заполонил весь холл торгового центра, желающих получить приз оказалось слишком много.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе из окна выпал двухлетний ребенок из неблагополучной семьи. Об инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы. Уточняется, что это был третий этаж из четырех.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа давка
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