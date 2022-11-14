В Благоварском районе Башкортостана в пожаре погиб 67-летний мужчина

10:41, 14 ноя 2022

Сейчас на месте случившегося работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



По улице Шамеевской в деревне Шамеево Благоварского района Башкирии горел жилой дом – в результате пожара погиб 67-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар произошел накануне, 13 ноября.







- На момент прибытия пожарного подразделения происходило открытое горение жилого дома размером 6х8 м. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано в течение 45 минут. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что на ферме в Благоварском районе Башкирии стая бродячих собак устроила бойню.

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Фото: МЧС по РБ