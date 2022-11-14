Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе автоледи сбила пожилую женщину и ее 8-летнего внука

В Уфе автоледи сбила пожилую женщину и ее 8-летнего внука

10:52, 14 ноя 2022

После ДТП в столице Башкирии в больницу попали бабушка и 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Инцидент произошел на улице 50 лет СССР в вечернее время. 38-летняя водительница за рулем Kia Seed разворачивалась на улицу Менделеева, когда по пешеходному переходу двигались 64-летняя пенсионерка и ее внук.



Автовладелица сразу же вызвала скорую. Медики забрали обоих пострадавших в больницу. Пенсионерку после оказания помощи отпустили домой, школьник же получил травму головы и остался лежать в госпитале.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Разбирательства по ДТП продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе во время розыгрыша автомобиля в ТЦ произошла давка.

Читайте также:

В Уфе из окна выпал двухлетний ребенок из неблагополучной семьи
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

ДТП в Уфе: двое детей попали под колеса автомобиля | видео
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: двое детей попали под колеса автомобиля | видео
В Башкирии во время ДТП пострадали 3 ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время ДТП пострадали 3 ребенка
В Уфе 1 сентября под колеса автомобилей попали школьник и студент
Происшествия в Башкирии
В Уфе 1 сентября под колеса автомобилей попали школьник и студент
В Башкирии водитель Дэу Нексия сбил ребенка на самокате
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Дэу Нексия сбил ребенка на самокате


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: