В Уфе автоледи сбила пожилую женщину и ее 8-летнего внука
10:52, 14 ноя 2022
После ДТП в столице Башкирии в больницу попали бабушка и 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Инцидент произошел на улице 50 лет СССР в вечернее время. 38-летняя водительница за рулем Kia Seed разворачивалась на улицу Менделеева, когда по пешеходному переходу двигались 64-летняя пенсионерка и ее внук.
Автовладелица сразу же вызвала скорую. Медики забрали обоих пострадавших в больницу. Пенсионерку после оказания помощи отпустили домой, школьник же получил травму головы и остался лежать в госпитале.
Полиция выясняет обстоятельства аварии. Разбирательства по ДТП продолжаются.