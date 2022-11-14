В Уфе автоледи сбила пожилую женщину и ее 8-летнего внука

10:52, 14 ноя 2022

После ДТП в столице Башкирии в больницу попали бабушка и 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.



Инцидент произошел на улице 50 лет СССР в вечернее время. 38-летняя водительница за рулем Kia Seed разворачивалась на улицу Менделеева, когда по пешеходному переходу двигались 64-летняя пенсионерка и ее внук.







Автовладелица сразу же вызвала скорую. Медики забрали обоих пострадавших в больницу. Пенсионерку после оказания помощи отпустили домой, школьник же получил травму головы и остался лежать в госпитале.



Полиция выясняет обстоятельства аварии. Разбирательства по ДТП продолжаются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе во время розыгрыша автомобиля в ТЦ произошла давка.

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Фото: ГИБДД по Уфе