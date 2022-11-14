На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск погибли водители двух грузовых фур

12:34, 14 ноя 2022

Сегодня, 14 ноября, ночью в Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых фур. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.



Трагедия случилась на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 63-летний водитель КамАЗа столкнулся со встречной фурой. От лобового удара обе машины сильно пострадали. Очевидцы вызвали на место ДТП сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть двух водителей. Личность одного из них пока не установлена.







Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.



Ранее сообщалось о том, что в Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ