Неадекватный житель Нефтекамска устроил погром в торговом центре мусорным ведром

14:11, 14 ноя 2022

В сети появилось видео от жителей Нефтекамска, на котором ночью запечатлели погром в одном из местных ТЦ, затеянный неадекватным мужчиной, находившимся, судя по телодвижениям, в явно нетрезвом состоянии.







Действие ролика происходит у ТЦ «Парк-Молл», который на момент съемки был уже закрыт: на кадрах видно, как нефтекамец берет металлический мусорный бак и начинает бить им по входной группе торгового центра. В результате ему удается перебить все стекла, в том числе дверные, благодаря чему мужчине удается пробраться внутрь. Уже оказавшись в здании, неадекват продолжил крушить все на своем пути.



С какой целью мужчина устроил дебош — пока неясно. Хотя пользователи соцсетей уже в шутку предположили, что тот просто пришел на работу и забыл ключи от офиса.





Чуть позже появилось и второе видео, где показано нынешнее состояние торгового центра. Судя по всему, сумма компенсации за ущерб может оказаться довольно-таки приличной.

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Фото: скриншот видео