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В Зианчуринском районе Башкирии в пожаре пострадал пенсионер

В Зианчуринском районе Башкирии в пожаре пострадал пенсионер

14:16, 14 ноя 2022

Пожар с эвакуацией жильцов и пострадавшим пенсионером произошел в многоквартирном доме по улице Ключевой в селе Исянгулово Зианчуринского района утром 14 ноября, сообщает МЧС по Башкирии.

По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что пожар произошел в однокомнатной квартире на первом этаже. Из опасной зоны специалисты спасли пять человек.



При этом во время самостоятельной эвакуации пострадал 83-летний мужчина. С травмой бедра он госпитализирован.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее в В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Исянгулово Зианчуринский район происшествия пожар
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