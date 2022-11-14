В Зианчуринском районе Башкирии в пожаре пострадал пенсионер
14:16, 14 ноя 2022
Пожар с эвакуацией жильцов и пострадавшим пенсионером произошел в многоквартирном доме по улице Ключевой в селе Исянгулово Зианчуринского района утром 14 ноября, сообщает МЧС по Башкирии.
По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что пожар произошел в однокомнатной квартире на первом этаже. Из опасной зоны специалисты спасли пять человек.
При этом во время самостоятельной эвакуации пострадал 83-летний мужчина. С травмой бедра он госпитализирован.
Причина происшествия устанавливается.
Ранее в В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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