В массовой аварии в Бирском районе Башкирии погиб молодой вахтовик из Октябрьского

17:27, 14 ноя 2022

В жуткой аварии на трассе Уфа-Бирск-Янаул, где столкнулись сразу 3 иномарки, погиб 30-летний вахтовик из Октябрьского. Его 24-летняя супруга, которая находилась с ним в машине, выжила, но получила травмы и сейчас находится в больнице.







Напомним, все произошло днем 13 ноября, на трассе неподалеку от деревни Угузево. По словам очевидцев ДТП, Hyundai Accent, за рулем которого находился 24-летний житель Мишкинского района решил пойти на обгон, но в итоге влетел во встречную Hyundai Elantra, где и находились 30-летний Айдар М. и его 24-летняя жена Нина. От удара автомобиль развернуло, после чего он столкнулся со встречной Kiа Rio, где находилась 31-летняя уфимка с 3-летним сынишкой. Айдар получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его жена, а также водитель и 2 пассажирки Accent 21 и 22 лет, водительница Kiа с ребенком выжили – их отвезли в ближайшую больницу в Бирске.



В региональном Минздраве отметили, что всем пострадавшим сейчас оказывается помощь. Состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, одного – легкой, а еще двое – находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь сейчас борются врачи.



ЛЮБЯЩИЙ МУЖ И ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ



Родные погибшего Айдара М. до сих пор не могут поверить в случившееся. Мужчина был примерным семьянином – любящим супругом и заботливым отцом двухгодовалой дочурки. Айдар работал в одной из крупных нефтедобывающих компаний, а все свое свободное время посвящал семье. Например, в прошлом году мужчина участвовал в корпоративном конкурсе лучших семейных фотографий – многие тогда отметили, что давно не встречали такой гармонии и взаимопонимания между супругами.





- Погиб ни в чем неповинный человек, любимый сын, муж и отец маленькой принцесски, которой в сентябре исполнилось всего два годика. Дай бог, чтоб место его было в раю, а живым урок - прежде, чем выезжать на трассу со своими нездоровыми амбициями, тысячу раз подумайте, что все мы смертны, и никто не застрахован от подобного, - скорбит Венера Ш.



- Какое страшное горе. Соболезную родным и близким, скорбим вместе с вами. Спи спокойно, Айдар, - грустит Гульназ Н.





Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из искореженной машины. Фото: МЧС по РБ



«ДОРОГА СЛОЖНАЯ, СКОЛЬЗКАЯ…»



Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. Также к проверке присоединилась и региональная прокуратура, которая намерена проконтролировать установление всех причин смертельного ДТП. По предварительной версии, авария могла произойти из-за опасного обгона одного из водителей.



- Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев, - добавили в надзорном ведомстве.



Очевидцы происшествия отмечают, что в тот день на дорогах из-за снегопада было очень скользко, поэтому превышение скорости и опасные маневры и привели к трагедии. Ранее на этом участке трассы уже случались смертельные аварии, поэтому местные даже прозвали его «дорогой смерти».









- Проезжал мимо них - жесть просто. Дорога там сложная, скользкая, дождь, местами снег лежал. И все равно, даже в таких дорожных условиях, находились «бессмертные» торопуны - и через сплошную всю колонну обгоняли, и перед носом встречных выскакивали… Куда вы все спешите? Ладно, если свою жизнь не цените - другие в чем виноваты? – негодует очевидец аварии Эдуард И.

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Фото: соцсети