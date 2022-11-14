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В Уфе столкнулись маршрутка и два автобуса: пострадали 5 человек

В Уфе столкнулись маршрутка и два автобуса: пострадали 5 человек

21:19, 14 ноя 2022

В Уфе в ДТП между собой попали два автобуса и маршрутка. Видео инцидента опубликовали пользователи в соцсетях. Подробную информацию опубликовал в своем Telegram-канале глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



Авария произошла в районе «Бульвара Славы» около 19:00. Столкнулись НЕФАЗ, «Лотос» и «Форд-Транзит». 5 человек получили травмы и были доставлены в больницу — все они были пассажирами маршрутки «Форд».

В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД.

Заместитель директора по безопасности «Башавтотранса» Владимир Хушкин рассказал, что ДТП произошло из-за столкновения автобуса «Лотос» с маршруткой «Форд», а та от удара въехала в стоящий на остановке НЕФАЗ.

— Автобус «Башавтотранса» остановился для высадки пассажиров на Бульваре Славы. За ним остановился «Форд» — с ним столкнулся «Лотос», — сказал Владимир Хушкин.

По его мнению, «Форд» не соблюдал безопасную дистанцию, а после остановки водитель ехавшего сзади автобуса не успел затормозить. Замдиректора «Башавтотранса» подтвердил, что пострадали только пассажиры маршрутки.


— Пассажиры в больших автобусах не пострадали. Ни в «Лотосе», ни в НЕФАЗе, — сказал он.

Как сообщили в МЧС Башкирии, в маршрутке на момент аварии находился 21 пассажир, в НЕФАЗе никого не было, в «Лотосе» — 47 человек.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа авария в Уфе происшествия Уфа
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