В Бураевском районе Башкирии при тушении пожара обнаружили тело мужчины
21:24, 14 ноя 2022
В Башкирии при тушении пожара в жилом доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Сегодня днем в деревне Алтаево Бураевского района произошел пожар в жилом доме. В результате пожара погиб 57-летний мужчины. На место прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара уточняются.
Добавим, что с начала года в Башкирии произошло 9 713 пожаров, в которых погибли 186 человек.