В Бураевском районе Башкирии при тушении пожара обнаружили тело мужчины

21:24, 14 ноя 2022

В Башкирии при тушении пожара в жилом доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.



Сегодня днем в деревне Алтаево Бураевского района произошел пожар в жилом доме. В результате пожара погиб 57-летний мужчины. На место прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара уточняются.



Добавим, что с начала года в Башкирии произошло 9 713 пожаров, в которых погибли 186 человек.



Ранее сообщалось о том, что житель Бураевского района Башкирии избил и бросил умирать своего знакомого.



Читайте также: В Зианчуринском районе Башкирии в пожаре пострадал пенсионер

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ