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В Бураевском районе Башкирии при тушении пожара обнаружили тело мужчины

В Бураевском районе Башкирии при тушении пожара обнаружили тело мужчины

21:24, 14 ноя 2022

В Башкирии при тушении пожара в жилом доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сегодня днем в деревне Алтаево Бураевского района произошел пожар в жилом доме. В результате пожара погиб 57-летний мужчины. На место прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

Добавим, что с начала года в Башкирии произошло 9 713 пожаров, в которых погибли 186 человек.

Ранее сообщалось о том, что житель Бураевского района Башкирии избил и бросил умирать своего знакомого. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бураевский район происшествия пожар
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