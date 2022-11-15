Пропавшего без вести 27-летнего жителя Нефтекамска нашли мертвым

11:55, 15 ноя 2022

Поиски 27-летнего Александра И. закончились трагедией – сегодня, 14 ноября, нашли его тело. О том, что поиски завершились, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Известно, что мужчину обнаружили мертвым в лесу. Что именно случилось с молодым человеком, не сообщается.







- До глубины души жалко. Очень был добрым, отзывчивым, улыбчивым человеком! Соболезную родным и близким... Пусть земля будет пухом для тебя, дорогой Александр! – пишет о нем знакомая.



Дома Александра ждала мама, которая до последнего верила, что сын вернется. Женщина отмечала, что общалась с сыном в последний раз за день до пропажи – вечером родные поговорили, а утром он перестал выходить на связь, и телефон был выключен. Матери показалось, что голос Александра был встревожен.





Позже неизвестные начали распространять нелепые слухи об истории исчезновения молодого мужчины.



Напомним, что он пропал 3 ноября, 5 ноября к поискам присоединились добровольцы.

Читайте также: Неадекватный житель Нефтекамска устроил погром в торговом центре мусорным ведром

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети