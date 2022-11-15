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Пропавшего без вести 27-летнего жителя Нефтекамска нашли мертвым

Пропавшего без вести 27-летнего жителя Нефтекамска нашли мертвым

11:55, 15 ноя 2022

Поиски 27-летнего Александра И. закончились трагедией – сегодня, 14 ноября, нашли его тело. О том, что поиски завершились, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Известно, что мужчину обнаружили мертвым в лесу. Что именно случилось с молодым человеком, не сообщается.



- До глубины души жалко. Очень был добрым, отзывчивым, улыбчивым человеком! Соболезную родным и близким... Пусть земля будет пухом для тебя, дорогой Александр! – пишет о нем знакомая.

Дома Александра ждала мама, которая до последнего верила, что сын вернется. Женщина отмечала, что общалась с сыном в последний раз за день до пропажи – вечером родные поговорили, а утром он перестал выходить на связь, и телефон был выключен. Матери показалось, что голос Александра был встревожен.


Позже неизвестные начали распространять нелепые слухи об истории исчезновения молодого мужчины.

Напомним, что он пропал 3 ноября, 5 ноября к поискам присоединились добровольцы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск происшествия смерть поиск
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