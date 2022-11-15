В Чишминском районе Башкирии по анализу крови разыскали домушника

12:07, 15 ноя 2022

В Чишмах две местные жительницы обратились в полицию и заявили, что их дома обокрали. Женщины жили по соседству. Об этом сообщили в МВД Башкирии.







Правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний житель Оренбурга, который снимал квартиру напротив частных домов. Он, будучи пьяным, пробрался в чужие постройки, разбив окна, и украл оттуда триммер, ресивер и прихватил женский полушубок. Известно, что он планировал все заранее и знал, когда хозяев не будет дома. Причиненный ущерб достиг 35 тысяч рублей.





Мужчину нашли благодаря анализу крови, которая осталась на разбитом оконном стекле. Экспертиза помогла установить личность злоумышленника. Он был найден в своей квартире и сразу сознался в содеянном. Полицейские вернули все украденные вещи, кроме триммера. Его мужчина успел продать за 1 тысячу рублей. На злоумышленника завели уголовное дело за кражу.

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