В Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся груженый топливом бензовоз с водителем без прав
13:56, 15 ноя 2022
Утром 15 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся бензовоз «КамАЗ». Машиной управлял водитель, лишенный прав. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
ДТП произошло на 104 километре трассы Уфа-Оренбург рядом с деревней Подлесное. За рулем бензовоза находился 57-летний житель Татарстана. Он не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.
По данным дорожной полиции, мужчина вез печное топливо объемом 11 кубов. Сам он не пострадал.
В ГИБДД добавили, что «розлив топлива не допущен». В то же время в МЧС Башкирии передали, что «в целях предотвращения воспламенения пролитого топлива сотрудниками […] создана пенная подушка».
Читайте также:В Стерлитамаке директрису мебельной фабрики будут судить за аферу на 2,2 миллиона рублей
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе в кювет опрокинулся бензовоз
Происшествия в Башкирии
На трассе Октябрьский - Туймазы опрокинулся бензовоз
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель