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В Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся груженый топливом бензовоз с водителем без прав

В Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся груженый топливом бензовоз с водителем без прав

13:56, 15 ноя 2022

Утром 15 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся бензовоз «КамАЗ». Машиной управлял водитель, лишенный прав. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло на 104 километре трассы Уфа-Оренбург рядом с деревней Подлесное. За рулем бензовоза находился 57-летний житель Татарстана. Он не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.



По данным дорожной полиции, мужчина вез печное топливо объемом 11 кубов. Сам он не пострадал.

В ГИБДД добавили, что «розлив топлива не допущен». В то же время в МЧС Башкирии передали, что «в целях предотвращения воспламенения пролитого топлива сотрудниками […] создана пенная подушка».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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