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В Стерлибашевском районе Башкирии погибли 2 человека в ДТП с гаражом

В Стерлибашевском районе Башкирии погибли 2 человека в ДТП с гаражом

08:59, 16 ноя 2022

ДТП с двумя погибшими произошло в Стерлибашевском районе вечером 15 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.

По предварительным данным, улице Карла Маркса села Тятер-Арсланово 38-летний мужчина за рулем «Лады Веста» врезался гараж. В результате аварии водитель и пассажир скончались до приезда медиков. Ещё один пассажир госпитализирован.

Начато расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся груженый топливом бензовоз с водителем без прав.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлибашевский район происшествия аварии
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