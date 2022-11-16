В Стерлибашевском районе Башкирии погибли 2 человека в ДТП с гаражом

08:59, 16 ноя 2022

ДТП с двумя погибшими произошло в Стерлибашевском районе вечером 15 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.



По предварительным данным, улице Карла Маркса села Тятер-Арсланово 38-летний мужчина за рулем «Лады Веста» врезался гараж. В результате аварии водитель и пассажир скончались до приезда медиков. Ещё один пассажир госпитализирован.



Начато расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся груженый топливом бензовоз с водителем без прав.



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Фото: ГИБДД по Башкирии