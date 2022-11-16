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В Уфе на улице Комарова водитель "ДЭУ" врезался в электроопору

В Уфе на улице Комарова водитель "ДЭУ" врезался в электроопору

11:46, 16 ноя 2022

Авария произошла вчера, 15 ноября, около восьми часов вечера.

В Уфе на улице Комарова 21-летний водитель Daewoo Gentra во время спуска со стороны улицы Комарова в сторону СОК “Биатлон”, врезался в электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.



Авария произошла вчера, 15 ноября, около восьми часов вечера. В результате ДТП пострадал 22-летний пассажир, с различными травмами он обратился в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. Подробности выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе столкнулись маршрутка и два автобуса: пострадали 5 человек. Авария произошла в районе «Бульвара Славы» около 19:00.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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