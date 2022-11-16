В Уфе на улице Комарова водитель "ДЭУ" врезался в электроопору
11:46, 16 ноя 2022
Авария произошла вчера, 15 ноября, около восьми часов вечера.
В Уфе на улице Комарова 21-летний водитель Daewoo Gentra во время спуска со стороны улицы Комарова в сторону СОК “Биатлон”, врезался в электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.
Авария произошла вчера, 15 ноября, около восьми часов вечера. В результате ДТП пострадал 22-летний пассажир, с различными травмами он обратился в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. Подробности выясняют сотрудники ГИБДД.