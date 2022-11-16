В Уфе на улице Комарова водитель "ДЭУ" врезался в электроопору

11:46, 16 ноя 2022

Авария произошла вчера, 15 ноября, около восьми часов вечера.



В Уфе на улице Комарова 21-летний водитель Daewoo Gentra во время спуска со стороны улицы Комарова в сторону СОК “Биатлон”, врезался в электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.







Авария произошла вчера, 15 ноября, около восьми часов вечера. В результате ДТП пострадал 22-летний пассажир, с различными травмами он обратился в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. Подробности выясняют сотрудники ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе столкнулись маршрутка и два автобуса: пострадали 5 человек. Авария произошла в районе «Бульвара Славы» около 19:00.

Читайте также: В Стерлибашевском районе Башкирии погибли 2 человека в ДТП с гаражом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Уфе