В Нуримановском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми
14:13, 16 ноя 2022
Сегодня в Центр обработки вызовов Системы - 112 поступило сообщение о том, что в с. Красная Горка Нуримановского района на переправе р. Уфа перевернулась лодка с людьми.
По предварительной информации, лодка перевернулась в 10 метрах от берега в результате перегруза. В ней находилось 6 человек. Пострадавшие сами вышли на берег, к счастью, утонувших нет. На место инцидента выезжали медики, полиция и сотрудники МЧС России.
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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