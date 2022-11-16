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В Нуримановском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми

В Нуримановском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми

14:13, 16 ноя 2022

Сегодня в Центр обработки вызовов Системы - 112 поступило сообщение о том, что в с. Красная Горка Нуримановского района на переправе р. Уфа перевернулась лодка с людьми.

По предварительной информации, лодка перевернулась в 10 метрах от берега в результате перегруза. В ней находилось 6 человек. Пострадавшие сами вышли на берег, к счастью, утонувших нет. На место инцидента выезжали медики, полиция и сотрудники МЧС России.
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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия
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