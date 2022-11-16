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В Уфе разыскивают пропавшую после ночной поездки в такси 34-летнюю Гульназ Арсланову

В Уфе разыскивают пропавшую после ночной поездки в такси 34-летнюю Гульназ Арсланову

19:40, 16 ноя 2022

Вчера ночью, 15 ноября, пропала жительница уфимского микрорайона Сипайлово 34-летняя Гульназ Арсланова.

Как рассказала «КП-Уфа» двоюродная сестра пропавшей Зарина, женщина живет в Октябрьском районе вместе родителями и ребенком. В 03.28 ночи она внезапно ушла из дома и уехала на такси в неизвестном направлении



– Никто не видел, как она вышла из дома. Ей нужно было к восьми часам на работу, но там не появилась. Ее телефонный номер с того времени стал недоступен, и сообщения в мессенджерах до нее перестали доходить. Ее родной сестре в шесть часов вечера от нее поступил звонок. Однако она не успела взять трубку, а попытки перезвонить не увенчались успехом, – рассказывает родственница.

По словам нашей собеседницы, для Гульназ абсолютно несвойственно выходить посреди ночи из дома, никому не сказав ни слова.

– Она бы ребенка ни за что в жизни не бросила. Мама у нее – пожилая женщина, она бы точно ей сказала, куда уезжает. Судя по тем вещам, что забрала с собой, она отправилась не в дальнюю поездку, – отметила Зарина.


Гульназ Арсланова была одета в темно-синюю куртку до колен и серую шапку. Ее рост – 170 сантиметров. Родственники и близкие женщины просят всех тех, кто обладает информацией о ее местонахождении, поделиться ей по номерам +7 (927) 922-98-18 и 112.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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