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В Хайбуллинском районе Башкирии рабочий случайно задел пульт управления машиной и получил травму

В Хайбуллинском районе Башкирии рабочий случайно задел пульт управления машиной и получил травму

10:57, 17 ноя 2022

В Башкирии Гострудинспекция и Ростехнадзор расследуют несчастный случай, который произошел с работником Бурибаевского ГОК. Мужчина получил тяжелую травму.



Руководство предприятия сообщило, что 12 ноября проходчик работал на стволе «Южный» Октябрьского подземного рудника в Хайбуллинском районе. Спускаясь с кабины погрузочно-доставочной, он задел пульт управления машиной. В результате работнику прижало левую ногу, его срочно доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются истинные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован.

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Источник: www.proural.info
Теги: Хайбуллинский район происшествия несчастный случай
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