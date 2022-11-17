В Хайбуллинском районе Башкирии рабочий случайно задел пульт управления машиной и получил травму

10:57, 17 ноя 2022

В Башкирии Гострудинспекция и Ростехнадзор расследуют несчастный случай, который произошел с работником Бурибаевского ГОК. Мужчина получил тяжелую травму.







Руководство предприятия сообщило, что 12 ноября проходчик работал на стволе «Южный» Октябрьского подземного рудника в Хайбуллинском районе. Спускаясь с кабины погрузочно-доставочной, он задел пульт управления машиной. В результате работнику прижало левую ногу, его срочно доставили в больницу.



В настоящее время устанавливаются истинные причины и обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram