В Шаранском районе Башкирии неизвестный зверь пробрался в хлев и выпил кровь 12 птиц

13:55, 17 ноя 2022

Неизвестный зверь пробрался в хлев в одной из деревень Шаранского района, где задушил и выпил кровь у 12 гусей. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает ИА "Башинформ".







По словам хозяйки подворья, птиц в скором времени планировали забить, потому минувшей ночью те были загнаны в хлев. Однако наутро в хлеву все птицы были мертвы. Отмечается, что на месте происшествия нет никаких признаков борьбы - следов крови или разлетевшегося пуха и перьев. Также на присутствие постороннего должны были отреагировать собаки и сами гуси, но никакого шума в ночное время слышно не было.





- Такое ощущение, что птицу усыпили, а потом с двух сторон прокололи шею. Хозяйка не слышала ни шума, ни лая собаки, ни гогота гусей. Хотя эти птицы обычно кричат так, что могут перебудить всю деревню, - сообщила женщина.

Возле хлева при осмотре обнаружили следы животного и подкоп - предполагается, что именно через него зверь хищник проник к птицам. Местный лесник, в свою очередь, опроверг версию о том, что за нападением стоит лиса, объяснив это тем, что следы от лап на снегу гораздо больше, чем у особей данного вида. Не подтвердилась также версия с тем, что кровь птиц выпили хорек или ласка.

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